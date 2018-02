12-11-12 – segunda-feira – Das 3h14 até 9h11, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA

Despertar de Lua VAZIA para uma semana útil pode, na melhor das hipóteses, ser motivo de boas risadas diante de inúmeras trapalhadas, tais como perder a hora, colocar pomada medicinal na escova de dente ou sair do chuveiro e descobrir que não tem toalha para se secar, ou na hora de tomar café perceber que não há pão.

Todas trapalhadas que podem ser transformadas em motivo de bom humor e risadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, essas mesmas e pequenas trapalhadas podem também se transformar em crescente irritação, e daí para frente essa engatar com outra e com outra e com outra, invadindo o terreno da semana útil e se prolongando indefinidamente, ainda que o período de Lua VAZIA tiver acabado.

Aí você terá se transformado numa Lua VAZIA ambulante…