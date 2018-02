Das 7h23 de sexta-feira 2-11-12 até 5h44 de sábado 3-11-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está VAZIA.

Chegar ao feriado com tamanha vontade de descansar e relaxar pode acabar resultando no oposto, mais tensão e irritação.

Na prática, sua alma não precisa de feriados, nem de casa na praia ou na montanha, nem de drogas ou álcool para relaxar, pois descansar só acontecerá quando sua alma se tornar capaz de se abstrair da realidade concreta e conhecer a si mesma, sem medo de ficar a sós com os próprios pensamentos e sensações.

Agora coincide um feriado com a Lua VAZIA, o que será sempre uma ajuda, mas onde houver aglomeração de humanos incapazes de se relacionar com leveza consigo mesmos ou com seus semelhantes, o feriado pode se transformar num inferno com muita facilidade.

De novo, não é necessário ser feriado para descansar e adquirir leveza, esses objetivos podem ser atingidos a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias, porque não dependem dessas, mas de uma postura subjetiva que nada espera de situação alguma, navegando livre pela vida afora com receptividade para o que der e vier, e se o que der e vier não for do agrado imediato, sempre encontrará uma forma de abordar a situação com bom humor e extrair dessa a oportunidade de soltar uma gargalhada cristalina que desarme a irritação.

Porém, quando uma postura assim faltar, você pode eventualmente estar no melhor lugar do mundo, sem compromisso algum, com apenas lindas e fáceis circunstâncias, porém, em algum momento sua alma irritada com tudo e todos estragará a paisagem com atitudes grosseiras e destrutivas.

A realidade provém de dentro e se irradia para fora, é melhor começar a pensar nisso e aprender a fazer uso sábio de todos os períodos de Lua VAZIA.