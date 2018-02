Das 23h35 de sexta-feira 28-9-12 até 10h15 de sábado 29-9-12, horário de Brasília, a Lua quase Cheia de Peixes está VAZIA. No mesmo período, Sol e Urano em oposição.

Período subversivo pela sua própria natureza, que desbarata todo e qualquer plano que nossa humanidade fizer ou colocar em marcha agora.

É a subversão da teimosia, porque de dentro para fora o próprio período, pela sua natureza, avisa com clareza à alma humana para se abster de colocar em marcha seus planos objetivos ou esperar resultados.

Por isso, é bem merecida a subversão, tanto quanto o tumulto e confusão decorrentes da teimosia humana, sempre querendo ressaltar a objetividade em detrimento da subjetividade.

Para tudo correr bem e aproveitar as benesses deste período, se acalme, nada pretenda realizar agora, mas aproveite para ouvir uma boa música, para se reunir, se for o caso, com pessoas que promovam paz e boas conversas.

No sábado de manhã, se ainda você tiver algumas tarefas pendentes, procure realizá-las quando este período de Lua VAZIA tiver acabado.