24-9-12 – segunda-feira – Das 18h20 até 20h34, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Capricórnio está VAZIA.

Terminar bem o dia para continuar ainda melhor a semana útil, esta é a dica valiosa.

Você dirá: Fácil! Deixa comigo!

Ao que Eu responderei, devagar com o andor que o santo é de barro.

Pareceria fácil, mas não se engane, durante as Luas VAZIAS os espíritos de porco ganham força enquanto enfraquece a posição dos desavisados.

Por quê? Ora, porque ao passo que os espíritos de porco existem para espalhar a brasa de todo mundo, inclusive as próprias (mas eles e elas não se importam com isso), as pessoas bem intencionadas que ainda não estabilizaram suas consciências no bem comum podem facilmente ser tiradas do sério com provocações.

Responder a quaisquer provocações neste período seria o mesmo que terminar mal o dia e estragar boa parte do resto da semana.

Para tal efeito, mantenha a atenção sem gerar nenhuma tensão, sorria diante de provocações, deixe passar as agressões e ofensas, se concentre em voltar para casa à salvo e chegar ao seu lugar para garantir um descanso agradável e leve.