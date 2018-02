22-9-12 – sábado – Das 13h46 até 16h22, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA.

Se quiser combinar algo interessante e consistente para hoje à noite, evite planejá-lo ou estabelecê-lo durante este período.

O atual tempo deve servir para você fazer uma pausa apenas, para se despreocupar do antes, do durante e do depois, viver apenas o momento, o instante mítico em que não há alegria ou remorso pelo que tiver acontecido, onde não há esperança ou desejo algum em relação ao futuro, há apenas o que está acontecendo.

Viver em gerúndio sem usar esse tempo nas suas palavras (sempre uma temeridade desengonçada), viver em gerúndio porque se existe navegando na fluidez existencial, sem memória, sem expectativa, desfrutando o presente contínuo.

Faça uma pausa agora no seu jeito normal de viver, que agora seja um momento fora do tempo, um instante eterno enquanto durar.