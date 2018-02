18-9-12 – terça-feira – Das 8h31 até 11h47, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA.

Uma manhã estranha num dia mais estranho ainda. Porém, toda a estranheza, ainda que real, não descreve o todo dos acontecimentos planetários dos quais nossa humanidade participa.

É que nós nos acostumamos indevidamente a considerar que a realidade é o que aparece nas notícias, formais ou informais, isto é, as formais são as que os veículos de informação oficiais veiculam, sendo as informais as que as pessoas fazem circular por meio de conversas, fofocas ou simples boatos.

Porém, aspectos muito importantes, e em muitos casos, como hoje por exemplo, os mais importantes de todos, circulam por meio do que nós, as pessoas deste planeta, fazemos, dizemos e executamos sem necessidade de parecermos interessantes, ou de esperarmos resultados brilhantes. São as ações que executamos com o coração envolvido, com a mente serena e com o corpo puro, são as ações que vão determinando o caminho de justos relacionamentos na dimensão da retidão.

Muito provavelmente haverá notícias oficiais assustadoras, muito provavelmente a maioria das pessoas aprofundará seu já elevado nível de angústia com essas; enquanto isso, o coração recebe uma leve, porém, firme brisa que anima e oferece sustentação para que tudo continue correndo da melhor forma possível.