9-9-12 – domingo – Das 8h até 13h50, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Gêmeos está VAZIA.

Voltando do feriado? Considere adiar a viagem, mesmo que a lógica não seja essa, pois há outra superior, que é a argumentação estelar, mediante a qual, este período de Lua VAZIA não seria propício para pegar estradas cheias de motoristas imprudentes e desorientados.

Se esse não for seu caso e estiver despertando para um domingão qualquer, melhor ainda! Porém, se mesmo no domingão pensamentos velozes atravessarem sua mente como flechas envenenadas que carregam ansiedade, temor e angústia, decida firmemente exorcizar esses pensamentos, substituindo-os por outros, despreocupados e leves.

Saiba que para exorcizar pensamentos nocivos não vale brigar contra eles, pois a força que você usaria para isso se voltaria contra o objetivo original e, pelo contrário, reforçaria a adversidade que você tentaria anular.

Coloque os pés com suavidade no chão ao levantar e se movimente pela casa afora como se estivesse levitando, pois apesar de sentir firmeza na terra que você pisa, a realidade mais real consiste em você e tudo levitar no infinito oceano de vida.

Se isso não provocar vertigem e, pelo contrário, for essa uma imagem aprazível, então sua alma está completamente preparada para desfrutar deste breve período de Lua VAZIA.