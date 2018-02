4-9-12 – terça-feira – Das 8h07 até 12h42, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está VAZIA.

Do ponto de vista cósmico, você não tem nenhuma obrigação de objetivar coisa alguma durante este período, independente de esse acontecer no que sua agenda chama de período útil, ou seja, de objetividade.

Que as coisas no mundo humano estão viradas do avesso e de ponta-cabeça, nós já estamos carecas de saber. Porém, o que ainda é novo e não se enraizou o suficiente na consciência de nossa humanidade é que esse mundo é nosso invento, e que se esse não tem mais capacidade de atender nossas necessidades, então chegou a hora de desinventá-lo e substituí-lo por outro.

Isso começa com pequenas atitudes que se transformam em rotina e essa, com o tempo, cimenta as grandes transformações.

Começar a organizar seu tempo com os movimentos cósmicos é uma dessas pequenas atitudes com efeitos de grande magnitude. Afinal, a própria organização do tempo começou assim, com o invento dos calendários e foi assim também que a Astrologia começou e, também, as grandes civilizações antigas.

Lua VAZIAS são licenças cósmicas para a despreocupação, para não se objetivar coisa alguma, a não ser que essa coisa alguma tenha sido começada antes e que se tenha agora, durante a Lua VAZIA, a oportunidade de fazer a devida manutenção para que continue em marcha.

No mais, as Luas VAZIAS são propícias aos movimentos interiores, subjetivos e abstratos.