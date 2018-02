Das 17h03 de sábado 1-9-12 até 2h38 de domingo 2-9-12, horário de Brasília, a Lua ainda Cheia de Peixes está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Netuno estão em oposição.

Muitas ilusões e pouco substrato para transformá-las em realidade, ou algo sequer perto disso, eis a natureza deste momento.

Para aqueles que adoram uma viagem na maionese e nem se interessam em realizar nada, apenas se satisfazem vagueando nas ondas sutis do infinito de suas próprias mentes, haverá suficiente pano para manga.

Porém, para aqueles que suas ilusões são motivo de ação, talvez o momento seja decepcionante. Perdão, o “talvez” foi discreto demais, certamente a decepção será a linha objetiva.

Contudo, como nada que se prevê durante Luas Vazias pode se dar por certo, não está mais aqui quem escreveu a afirmação anterior, e você deve fazer o que quiser; afinal, a coisa tem andado tão cabeluda e intrincada nas últimas semanas que um pouco de alívio seria bem-vindo, ainda que temporário e ineficiente, como é o caso do alívio das ilusões.

A noite pode até vir a ser surpreendente no bom sentido, mas do jeito que andam as pessoas, enlouquecidas e desorientadas, as chances de isso acontecer só poderiam resultar de você não se expor indo a lugares públicos, mas criando um ambiente de intimidade com alguém que seja confiável.

Nos lugares públicos o período não tende a trazer à superfície o melhor de nossa humanidade, pois não tem sido esse o exercício cotidiano.

Aqui e ali haverá sinais elevados, mas exclusivamente por meio dessas almas luminosas, porém sacrificadas, que se esforçam constantemente para melhorar.