Das 20h32 de terça-feira 31-7-12 até 6h57 de quarta-feira 1-8-12, horário de Brasília, a Lua quase Cheia de Capricórnio está VAZIA.

À tensão pré-Lua Cheia se soma este período de Lua VAZIA, o que recomenda mais cuidado do que o habitual, se for o caso de você ter de sair para participar de algum evento.

Seja mais tolerante do que o habitual em todos os casos e, também, observe com mais cuidado as pessoas que se aproximarem durante o percurso até esse lugar e, depois, de volta para casa.

As Luas Cheias enlouquecem a humanidade que já não é lá muito aprumada, porque confronta a consciência com a possibilidade de elevação e, como nossa humanidade está encerrada no labirinto de desejos viciados, sente maior urgência que a habitual para satisfazê-los, sem conseguir seu intuito, o que resulta num estado de ânimo muito agressivo.

Por isso, só saia de casa se isso for estritamente necessário e tomando mais precauções do que o normal.

Se for possível, fique em casa e durma mais cedo, para amanhã despertar com a bola toda e com a alma receptiva para ser coroada com as bênçãos que em toda Lua Cheia são derramadas em nosso planeta belo e assustado.