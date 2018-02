Das 18h02 de domingo 29-7-12 até 4h30 de segunda-feira 30-7-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA.

Para começar bem a semana útil, termine bem seu domingo, evitando incentivar polémicas inúteis e se distanciando das pessoas que derem sinais evidentes, ou nem tanto, de irritação.

Cutucar a cobra com vara curta é ofício de pessoas especializadas que ganham a vida com isso, fazendo documentários para canais de televisão ligados à natureza, porém, mesmo assim sempre aparece um aviso: “Não tente isso em casa!”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E sempre haverá alguém que apesar do aviso tentará isso em casa! Os resultados? Imprevisíveis!

E se há algum período astrológico que se paute pela imprevisibilidade é o da Lua VAZIA.

Por isso, se você quiser, cutuque a cobra com vara curta, mas não venha aqui depois em busca de orientação porque vai levar bronca em cima da picada venenosa que já tiver tomado.

Enquanto isso, se quiser começar bem a semana útil e terminar bem o domingo, assim que este período for vigente recolha-se, silencie e se despreocupe, e se por acaso ainda houver alguém com ânimo alterado o suficiente para contaminar o ambiente, evite enfrentar, irradie boas vibrações ou mate com a indiferença.