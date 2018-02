25-7-12 – quarta-feira – Das 11h23 até 23h30, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA.

Os períodos anteriores foram determinados o suficiente para você ter, de uma ou de outra forma, se envolvido em questões de relativa importância, quando não importantes mesmo.

Por isso, há uma inércia de atividade e senso de compromisso que foi criada entre hoje e ontem, a qual, sugiro, seja detida com firmeza, mas delicadeza também, de modo que você não jogue a perder o esforço anterior, adentrando-se em atividade sensível agora, que a Lua está VAZIA, pois isso significaria jogar fora todo o esforço anterior.

Dê um tempo, descanse, se despreocupe, tenha por certo que o esforço anterior já colocou várias coisas em marcha, e que agora seria insensato continuar batendo no prego, já que se chegou ao limite. Esforço continuado, a partir de agora, começaria a se tornar destrutivo, tudo o contrário do que você deseja, não é?

Então, aproveite a licença que o céu lhe outorga através da Lua VAZIA e declare descanso durante este período. Se por acaso não for possível sair do seu trabalho, pelo menos fique naquela postura de quem parece estar absorto em algo útil, mas que na verdade vagueia pelo infinito mentalmente, alheio aos acontecimentos aqui na Terra.

Porém, se puder sair do lugar do trabalho, melhor assim, pois andando a esmo, passeando ou se encontrando com pessoas de confiança, você poderá potencializar este período de descanso.