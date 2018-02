21-7-12 – sábado – Das 2h19 até 14h25, horário de Brasília, a Lua que começou a crescer em Leão está VAZIA.



Todo o tempo do mundo, você tem todo o tempo do mundo; que essa seja a primeira frase que lhe ocorra logo ao despertar com a alma sobressaltada como se estivesse atrasada para um compromisso cujos parâmetros são desconhecidos.

Você tem todo o tempo do mundo, vai sobrar inclusive, vai conseguir realizar quaisquer tarefas, se tratar bem e também tratar bem todo mundo e ainda ficará com a idéia de quão tola foi sua alma outras vezes, vivendo como se o tempo fosse escasso eternamente, valha o paradoxo da afirmação.

Você tem todo o tempo à disposição, afinal, tempo não se pode perder nem ganhar, tempo não é pequeno nem grande, tempo não é coisa, tempo é experiência de aperfeiçoamento, o infinito proceder de tudo na direção da fonte original.

Tempo é tudo, é nada, tempo é o pó em que se convertem suas prioridades e incertezas, tempo é o labirinto que seus próprios passos criaram e a maneira engenhosa com que você se encerrou no centro desse.

Tempo é também o desfecho da trama, mediante o qual você se liberta.

Tempo é riqueza infinita, faça amizade com essa misteriosa dimensão, ela responde bem a esse pedido.