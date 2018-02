Das 21h45 de domingo 22-7-12 até 19h39 de segunda-feira 23-7-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA.

Desacelere, esta será a melhor atitude diante da condição astrológica deste período, desacelere!

Ainda que não seja possível para você desmarcar todos os compromissos e que o dia seja cheio de tarefas complexas, desacelere ainda mais, se preparando para todas as eventualidades com seu melhor humor, sua mais profunda tolerância e persistente paciência, encarando quaisquer contrariedades com um sorriso estampado no rosto.

Essa será sua melhor proteção contra um dia em que pode acontecer de tudo, mas que seria raro que os imprevistos fossem afortunados.

Desacelere e se despreocupe sumariamente, durma em paz no domingo, acorde com bom humor na segunda-feira, e se este não estiver disponível, pelo menos não comece a contaminar o mundo inteiro com sua irritação; fique na sua e evite cutucar a cobra com vara curta, pois como este período é de natureza imprevisível e isso afeta negativamente os humores de nossa humanidade objetiva, a tendência é as pessoas reagirem desproporcionalmente a quaisquer piadinhas de mau gosto que em outros momentos passariam despercebidas.

Se despreocupe, esta é a melhor coisa que você pode fazer, mas não se esqueça de que as circunstâncias não vão ajudar nesse sentido, essas vão alimentar ansiedades e angústias. Você só se despreocupará se assim o decidir.

