Das 16h47 de sexta-feira 13-7-12 até 9h28 de sábado 14-7-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está VAZIA.

Adiante o início de seu descanso de final de semana, o céu outorga a você esta licença e nada aqui na Terra seria maior do que essa licença.

Porém, você sabe, nossa humanidade é teimosa e continuamente soberba, impondo seus valores acima de quaisquer outros, especialmente os de natureza invisível, sutil, os quais, mesmo no fundo ela sabendo que sem esses não seria nada nem ninguém, ainda assim teima e age com soberba, o pecado mortal, o único não perdoado pelos deuses antigos da Grécia, soberba.

O que fazer? Diminuir o tempo dessa soberba, ir tornando mais flexíveis as atitudes mentais, emocionais e práticas, roubar conscientemente um pouco de tempo da teimosia experimentando novas formas de se relacionar com as mesmas coisas de sempre.

Que tal aproveitar, nesse sentido, o período de Lua VAZIA atual e adiantar o descanso de final de semana?

Ou se não der para largar as coisas em andamento, pelo menos adotar uma postura mais relaxada e despreocupada e, também, observar o quanto as pessoas que continuam teimosas e soberbas se atrapalham e, como toda pessoa soberba, quando a trapalhada ocorre, em vez de rir de si mesma sai logo buscando culpados e disseminando irritação e mal humor com uma generosidade nunca vista.

Por outro lado, uma pessoa descansada, relaxada e despreocupada é necessariamente alegre e descontraída, disseminando ao seu passo boa influência, vibrações positivas, ou seja, fazendo bem ao mundo.

Somando a soberba teimosa à superstição da sexta-feira 13, vai que acaba se confirmando que essa data tenha, afinal, o poder de perturbar a vida das pessoas.

Próximo boletim será publicado às 9h28 de 14/7/12