Das 8h01 de domingo 8-7-12 até 9h15 de segunda-feira 9-7-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está VAZIA. No mesmo período, Marte e Netuno em quincunce.

Uma feliz coincidência, que este período caia na sua maior parte no domingo, pois assim você não terá desculpa para evitar o descanso, o próprio entorno ajudará nesse sentido.

Porém, você sabe, a inércia da objetividade é muito forte e, no fim, a gente está sempre buscando algo para fazer e, principalmente, buscando algum resultado objetivo.

Quanto mais você consiga evitar essa inércia, melhor para você e para todas as pessoas que estiverem próximas durante este período.

Subjetividade é promovida através de andar sem eira nem beira, da música, das conversas informais, da oração, da meditação e de quaisquer atitudes que você tomar de forma descompromissada com os resultados.

O avanço deste período nas primeiras horas da segunda-feira, ritual do início da semana útil, é que se torna um tanto inquietante, já que entre o desânimo de todo começo de segunda-feira e as trapalhadas associadas à Lua VAZIA, os desatinos próprios de falta de SINCRONIA com o Universo poderão se estender para além deste tempo.

Pelo menos as crianças desfrutam suas férias e isso vai aliviar bastante a turbulência que poderia ser produzida por esta infeliz combinação de início de segunda-feira e Lua VAZIA.

Os paulistas também são agraciados por um feriado local e vão poder esticar o tempo na cama.

Porém, temos os engravatados do Brasil afora, esses seres que emulam engrenagens e que pretendem que o tempo e a realidade sejam escravos de suas pretensões pragmáticas. Esses, dirigindo carros enormes e blindados, disseminam mal humor e colocam em perigo seus semelhantes, tudo em nome do quê? Em nome de nada, nada mesmo.

Próximo boletim será publicado às 9h15 de 9-7-12