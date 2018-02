26-6-12 – terça-feira – Das 7h54 até 14h16, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA.

Iniciar um dia teoricamente útil no cenário posto pela Lua VAZIA pode causar um estrago tremendo, mas que pode ser evitado assumindo uma postura despreocupada logo no começo do dia, na hora do desjejum, na hora de sair à rua e na hora de dar bom dia às pessoas familiares.

A despreocupação é uma arte esquecida, mas que precisa ser recuperada, já que fomos todos convencidos de que quanto mais importantes nos sentirmos, mais preocupados deveríamos ser e mais distantes da realidade vital deveríamos nos tornar.

Estar sempre em reuniões, discutir o tempo inteiro, envolver-se em problemas, mergulhar em dívidas, tudo isso, paradoxalmente é considerado sinal de saúde em nossa civilização, coisa de gente grande. Grandes tolos, isso sim!

Enquanto isso, a vida graciosa se manifesta em pequenos detalhes, mediante os quais você pode SINCRONIZAR sua consciência e experimentar uma delícia que nada do que teoricamente seria importante, civilizadamente falando, poderia oferecer.

Experimente, então, deixar suas preocupações de castigo durante este período de Lua VAZIA, e toda vez que elas fizerem o ademão de castigar sua consciência, reaja e lhes aplique o castigo da indiferença.

Tratar as preocupações com indiferença é tirar-lhes o alimento que as fortalece.

Talvez hoje você não consiga essa proeza, mas só pelo fato de iniciar esse exercício você já terá declarado ao universo civilizado que sua liberdade está acima dos tormentos que parecem ser a única recompensa de um ser humano que almeja ser importante no mundo.

