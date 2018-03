Das 16h48 de domingo 25-9-11 até 1h52 de terça-feira 27-9-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA. No mesmo período, Sol e Urano estão em oposição, Marte e Plutão em quincunce.

Definitivamente, esta primavera do hemisfério sul não será feita de andorinhas e aromas deliciosos ou de impulsos sexuais renovados, mas de sobressaltos e surgimento de forças maiores que, no mínimo, perturbarão os planos pessoais de nossa humanidade, quando não desintegrando-os definitivamente.

Melhor abrir a mente e coração ao que der e vier, porque será o que dará e o que virá o ritmo que prevalecerá a maior parte do tempo durante a primavera do hemisfério sul.

A grande vantagem disso é que o que sobressalta é ao mesmo tempo a oportunidade para você se exercitar na arte da despreocupação.

A segunda-feira completa tende a ser cheia de sobressaltos e, por isso mesmo, uma grande oportunidade para você depor sua teimosia e, pelo contrário, aceitar que neste momento seria inútil e contraproducente você impor sua vontade, sendo melhor você aguardar com paciência e boa vontade que o mundo demonstre com maior clareza o rumo que irá tomar perante as circunstâncias insuperáveis.

Quando a coisa apertar durante este período, em vez de irritar-se e permitir que a ira tome conta de sua alma, faça o contrário, respire fundo e se convença de que as aparentes impossibilidades são reveladoras de ter chegado a hora de mudar de rumo.

Próximo boletim será publicado às 1h52 de 27/9/11