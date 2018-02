14-6-12 – quinta-feira – Da 1h10 até 13h23, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está VAZIA.

Se for possível e não muito inconveniente, estique o tempo na cama, se despreocupe, e faça isso principalmente se você tiver muitos motivos para o contrário, para se preocupar.

A dinâmica da preocupação consiste na ilusória percepção de que seria possível elaborar estratégias eficientes para superar alguma enrascada. Essa pode até ser uma ótima intenção, coberta dos melhores argumentos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, acontece que a elaboração de estratégias serviria a propósitos objetivos, e durante a Lua VAZIA não é a objetividade que interessa, pois não é propícia; mas a subjetividade, aquele oceano de Vida que nos alimenta através do infinito em que levitamos e somos.

Por isso, durante toda Lua VAZIA é melhor reservar um bom tempo para esticar os músculos, se higienizar profundamente e, principalmente, se exercitar naquilo que normalmente é lembrado apenas em momentos de desespero, a relação com o espírito.

Espírito não é uma dimensão que se sintonize com dor e sofrimento, mas com alegria e elevação.

Daí a necessidade da despreocupação, a despeito de haver argumentos de sobra para preocupar-se. É que com a mente minimamente despreocupada você resgatará a dose de alegria que, eficiente, sincronizará sua alma com o espírito e, assim, você receberá intuitivamente todas as soluções necessárias para lidar sabiamente com seus problemas.

Agora, é bom lembrar também que uma coisa é perceber a intuição, outra diferente é colocá-la em prática. Essa parte será melhor deixar para quando o período de Lua VAZIA terminar.

Próximo boletim será publicado às 13h23 de 14/6/12