9-6-12 – sábado – Das 15h34 até 16h23, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está VAZIA.

Uma soneca talvez?

Uma pausa em qualquer coisa que estiver fazendo para se recolher e ficar a sós com seus melhores pensamentos e sentimentos, de modo que esse ato de recolher-se sirva para assentar esse bem-estar fundamental e continuar funcionando bem no processo do mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se isso conduzir sua consciência ao mundo dos sonhos, melhor ainda!

Porém, se por acaso não for possível recolher-se e estiver participando de vida social, pelo menos recolha sua língua para não dizer, durante este período, nada inconveniente que crie constrangimentos.

Próximo boletim será publicado às 16h23 de 9/6/12