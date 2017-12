15-6-14 – domingo – Das 3h35 até 14h27, horário de Brasília, a Lua que começou a minguar em Capricórnio está VAZIA

Todas as tuas boas intenções que nunca foram colocadas em prática pavimentam o caminho do teu inferno pessoal, que se vincula ao inferno coletivo de nossa humanidade.

Todo o tempo em que mentalmente te dedicas à formulação de satisfações para teus sentidos em vez de fazer o que precisas fazer também pavimentam o caminho do teu inferno, porque te limitam, porque te desviam de ser quem Tu verdadeiramente és. Sabes bem que isso não é um sermão moralista, que o Universo não é contra te satisfazeres sensorialmente, porém, sabes que há algo melhor, algo que podes fazer por ti e por teus semelhantes, e deixas de fazê-lo.

O que leva à seguinte limitação, dificílima de superar, a inércia, ou preferes chamá-la de preguiça?

Teus adversários são interiores, mas preferirás representá-los em algumas pessoas próximas, imaginando que sejam elas tuas limitações. Se assim preferes, que assim seja, mas isso não vai facilitar as coisas, inclusive porque certamente tua presença também é representante dessas limitações para, talvez, as mesmas pessoas que Tu consideras as representações de tuas limitações. Que loucura! E tudo com cara de normal…

Então… já que achas difícil te ajudar e superar tuas limitações, então utiliza todo teu tempo para prestar ajuda a quem precisar e, assim, ajudando outrem, acabarás ajudando a ti também.