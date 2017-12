Das 23h21 de terça-feira 10-6-14 até 12h23 de quarta-feira 11-6-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está VAZIA

De pouco e nada adiantaria te alterares porque as coisas não estão do teu gosto, aliás, seria contraproducente te comportares assim, se queres mesmo que tudo seja do teu gosto, aceita a impossibilidade temporária, assume que há eventos maiores do que tua vontade e aguarda pela onda mudar, porque, certamente, a onda mudará.

Enquanto esperas, pratica a sagrada arte da despreocupação, te convence de que não tens obrigação nenhuma, e que teu único e solene dever neste momento é te despreocupares.

Enquanto isso, observa a desorientação do mundo e te diverte com essa, afinal, a origem do humor é essa, a observação de quão ridículos os humanos parecem ao tentar se ajustar a formalidades que não fazem nenhum sentido.

Desperta de teu sono com alegria, mesmo que não tenhas dormido bem.

Estar com sono pode ser libertador, já que tua consciência se recusa a sintonizar-se com uma normalidade que abomina.