6-6-14 – sexta-feira – Das 6h13 até 23h01, horário de Brasília, a Lua QUARTO CRESCENTE de Virgem está VAZIA. No mesmo período, Sol e Urano em sextil.

Tempo livre, o que farás com tanto tempo livre?

O que? Dizes que não é livre? Pois és Tu que dizes isso, enquanto o céu te afirma sonoramente, o tempo é livre.

Ah sim! Então porque o tempo é livre, Tu, livremente, decides que o tempo não é mais livre.

Pelo menos, então, assume que essa é tua escolha e assimila a idéia de que as coisas acontecerão seguindo fielmente tua decisão. A Vida segue teus pensamentos, mas a Vida também segue os pensamentos do Divino, que tal te sintonizar por alguns instantes sequer com o Divino?

Para te sintonizar com o Divino te sugiro sustentar a leveza da despreocupação, arraigar a alegria, estampar um sorriso em teu rosto e irradiar a influência mais cordial que sejas capaz de manifestar.

Passa por este dia com elegância, sem atormentar ninguém com teu tormento.