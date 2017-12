Das 11h42 de terça-feira 3-6-14 até 11h20 de quarta-feira 4-6-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Netuno em sextil.

Dizes que fazes de tudo para que a pessoa que afirmas amar se sinta bem, que te desdobras para agradá-la, mas não confessas que disso queres resultados, queres recompensa, queres uma barganha, queres que o provérbio seja real de imediato, que os outros te façam o que Tu fazes a eles ou elas.

Quem te disse que poderias manipular os provérbios ao teu bel prazer? Não é isso que está escrito, isso Tu o inventaste, e como é um invento desprovido de caráter, os resultados são incertos, de vez em quando aparecem, de vez em quando desaparecem.

Entendes a diferença entre uma escrita sagrada e outra profana? A escrita é sagrada porque seus resultados são seguros.

Age com desapego, mas precisas chegar a isso com naturalidade, pois se fores agir com desapego de forma doutrinária, melhor abandonar a empreitada. É ofensivo agir apenas pela forma, sem substância alguma.

Quando estiveres com desânimo, te desanima por inteiro, para esgotá-lo de uma vez por todas. É melhor assim do que demonstrar teu desânimo em capítulos a perder de vista de uma novela sem graça nenhuma.

Se a vida perdeu o sentido, não tentes argumentar tuas razões para todos, elas são apenas tuas, é teu ponto de vista sem sentido o que te faz parecer que a vida perdeu o sentido, nada além disso, e ninguém merece contaminar-se com tuas razões, guarda-as para ti, pois enquanto tentas te convencer de tudo ser medíocre, a Vida continua sublime e perfeita, contigo ou sem ti.