1-6-14 – domingo – Das 3h32 até 22h43, horário de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está VAZIA

Quando o mau humor fizer sua aparição canastra no meio do que deveria ser um plácido domingo (nada a ver com o famoso tenor), faze a gentileza de exorcizá-lo, mas se não conseguires essa façanha, então a gentileza terá de ser a de te isolares.

Sai à rua, toma um pouco de ar fresco, chuva se for o caso, ela também ajuda a desanuviar a mente.

Ninguém é culpado pelo teu mau humor, esse surge de dentro de ti, se sustenta na tua decepção ao constatares que te encontras longe de tudo que te provocaria regozijo.

Se não estivesses com a alma tomada pelo mau humor, verificarias também que essa distância é parte das misteriosas manobras da vida, que te afasta daquilo que buscas para que continues buscando, já que é assim que te regozijas.

O mau humor não é provocado pelo desencontro, mas porque interiormente desistes de buscar, te dá preguiça, anseias pelo golpe de sorte que nunca acontecerá, pois não existem golpes de sorte, o que existe é o seguro resultado de teus movimentos e esforços, isso sim!

Mau humor é desistir antecipadamente e ter um ataque contido de birra, sem descabelar-se, apenas olhando com desprezo tudo que te rodeia.

Que coisa feia!

Vergonha deveria te dar e isso deveria te fazer ocultar teu mau humor, não para explodi-lo depois, mas para desintegrá-lo em silêncio, evitando contaminações.

Te despreocupa de tudo, só importa que recuperes um mínimo fio de alegria, só isso!