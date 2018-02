5-6-12 – terça-feira – Das 2h09 até 9h32, horário de Brasília, a Lua Cheia de Sagitário está VAZIA.

Se por acaso a insônia bater durante a madrugada, aceite-a como uma amiga que vem confortar sua mente e não como uma adversária que pretende tirar algo de você.

A insônia pode ser a oportunidade que faltava para você colocar seus pensamentos em ordem e irradiar uma influência melhor ao mundo.

Se isso não acontecer, melhor ainda, você navegará pelo terreno onírico e fará por lá o trabalho que não dá para fazer por cá.

E quando acordar ou tiver de assumir o início do dia útil, faça-o com uma atitude descompromissada e livre de preocupações, tomando um banho demorado, pondo suas melhores roupas e se alimentando bem, mas não de forma a pesar a barriga com nutrientes difíceis de digerir.

Quando bater as 9h32 inicie seu dia útil.

Próximo boletim será publicado às 9h32 de 5/6/12