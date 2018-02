Das 6h10 de terça-feira 27-5-14 até 1h47 de quarta-feira 28-5-14, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está VAZIA

Abaixa a ansiedade, entre agora e nunca há muitos capítulos que precisas escrever, principalmente aquele em que superas definitivamente esse apreço com que tratas teu sofrimento, esse apego à autopiedade e a te lamentar com tanta sanha que pareceria ser essa tua verdadeira vocação.

Desafortunadamente, por trás de toda autocomiseração há uma alma que se convence de seu sofrimento ser a coisa mais importante do Universo e, por isso, não merece a piedade que busca, já que no fundo, no fundo, há apenas mais um egoísta em jogo.

Por isso, te recupera, te ergue de imediato, recupera tua alegria, encontra alguma atividade que te regozije, tens um longo período pela frente para isso.

Não é digno que permaneças nesse estado de ansiedade, é uma tolice, entre agora e nunca há tantos capítulos que precisas escrever!

O assunto é esse, parar de esperar por golpes de sorte e começar a escrever tua história.

Escrever história, é disso que se trata!