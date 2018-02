Das 19h21 de terça-feira 20-5-14 até 9h18 de quarta-feira 21-5-14, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está VAZIA. No mesmo período, Sol ingressa em Gêmeos.

Tudo é uma questão do grau de receptividade e sensibilidade que desenvolvas e saibas administrar com sabedoria. Não há pessoas mais sensíveis do que as outras, há apenas a aceitação do que se sente e sua consequente administração sábia.

Tua sensibilidade cria histórias a respeito de tudo que acontece e do que imaginas que acontece. Tudo é uma história.

Assim que espiras emites palavras e essas palavras são a história do que sentes.

Não emites palavras quando inspiras nem quando retens o alento, só quando espiras.

Pensa nisso, tuas palavras te servem para contar a história do que tua sensibilidade recebe, e isso só é possível na espiração, a que emana de ti.

Exala o aroma de tuas histórias, emite tuas notas musicais, irradia teus matizes e cumpre tua parte no inefável rol da eternidade.