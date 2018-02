Das 21h51 de domingo 11-5-14 até 22h07 de segunda-feira 12-5-14, horário de Brasília, a Lua quase CHEIA de Libra está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Marte em trígono.

Apesar de ser uma segunda-feira VAZIA, a iminência da Lua CHEIA mais importante do ano cria um fluxo energético que não há de ser desconsiderado.

Te desapega dos resultados, faze o que tenhas de fazer porque sentes que podes fazê-lo e porque te sobra energia e mobilidade para fazê-lo.

Porém, te desapega dos resultados, pois esses estão na mão do mistério da Vida neste momento, a qual tem razões tão profundas e complexas que nossa humanidade não seria capaz de avaliar sua aparência.

Dá tempo ao tempo, não te precipites em julgamentos pela aparência que as coisas tomarem neste momento, confia no destino, confia na Vida, confia em que as coisas correm da melhor forma possível, ainda que Tu não entendas essa forma.

Assume uma condição de entrega, logo mais a Lua CHEIA de Maio consolidará, mais uma vez, o circuito Universal de distribuição de Vida e Tu podes participar desse intencional e conscientemente, recebendo e distribuindo graças.

Para isso é necessário que, por um momento, não te apegues à forma que as coisas tomarem, confiando em que nos bastidores há o Plano Divino em andamento, aquele pelo qual tua presença é e está conectada com todas as outras presenças também, infinitas e infinitesimais.