Das 19h08 de sexta-feira 9-5-14 até 14h19 de sábado 10-5-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA

Será fácil encrencar por pouca coisa durante este período, coisa que nunca valerá a pena, um tipo de atitude que seria melhor para todos os envolvidos deixar de lado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando começar a acontecer, deixe de lado mesmo, você não vai gostar dos resultados.

Se quiser aproveitar bem este período, dedique-o à higiene, retire os pelos, corte as unhas, limpe os lugares de seu corpo que precisam de mais afinco e que no dia a dia não recebem a atenção devida.

Limpe também a sua casa, o seu espaço mais íntimo, os lugares onde você passa a maior parte do tempo, retire o pó, limpe as manchas, enfim, deixe tudo em melhor estado para que os dias e as horas estejam livres de poluentes.

Esse exercício de limpeza faz bem ao humor e não permite que sobre tempo para encrencar por pouco ou nada.

Mentes ocupadas são mentes que não se importam com picuinhas nem tampouco as tornam protagonistas da história.

Cada coisa em seu devido lugar e um lugar devido para cada coisa.

Tudo em sua justa medida e proporção.