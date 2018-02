Das 7h50 de quarta-feira 7-5-14 até 3h24 de quinta-feira 8-5-14, horário de Brasília, a Lua QUARTO CRESCENTE de Leão está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Gêmeos.

Planeja melhor tuas atividades, considera a disciplina em alta estima, porém, não precisas sofrer em nome dessa.

A disciplina é teu passaporte para uma vida melhor, mais plena e próspera. Porém, na tua disciplina há de estar incluído teu descanso também, e esse precisa ser ajustado a ritmos verdadeiros.

Nem teu corpo nem tua mente são engrenagens que podem ser ligados ou desligados em horários arbitrários, tua disciplina precisa se ajustar ao movimento cósmico do qual fazem parte.

Hoje, por exemplo, é um dia que convencionalmente deveria se integrar à disciplina de produção, porém, do ponto de vista cósmico não há nenhuma obrigação nesse sentido. Pelo contrário, é propício descansar e contentar-se com as pequenas coisas da vida, que podem motivar grandes idéias e sensações, as quais, porém, não tens obrigação de levar à prática de imediato.

Melhor deixar tuas grandes idéias para depois, agora te convém a despreocupação, existir como se não houvesse nenhuma grande obrigação para cumprir e, mesmo que houver, desempenhar tuas funções com leveza e despreocupação.