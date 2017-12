30-4-14 – quarta-feira – Das 12h53 até 17h56, horário de Brasília, a Lua NOVA de Touro está VAZIA

Agora suspende temporariamente tua busca de riquezas, faze isso antes de que tua legítima busca te açoite com desespero.

Este é um momento em que perder a cabeça se torna possível, mas certamente Tu não queres perder a cabeça, Tu não queres pagar o preço por isso, Tu nem sequer ganharás qualquer tipo de alívio por perder a cabeça.

E o motivo essencial de perder a cabeça neste instante gira em torno de preocupações materiais, as velhas e longas contas que tens para pagar, as dívidas que precisas honrar e as cobranças que fazes àqueles que te devem dinheiro ao passo que ouves suas negativas.

Te acalma, fazer qualquer tipo de pressão neste momento, ou mesmo receber a pressão, não conduziria a nenhum resultado positivo, muito pelo contrário.

O melhor que podes fazer é encontrar uma maneira simples de descansar, de te despreocupar, uma maneira econômica, que não te leve a fazer gastos que te endividariam ainda mais.

Descansa como possas, inventa uma forma de te distanciar de tuas obrigações mesmo que não seja possível fazê-lo oficialmente.