Das 17h03 de sexta-feira 25-4-14 até 7h01 de sábado 26-4-14, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Sol e Mercúrio em conjunção.

Esta é a noite das revelações, quando as almas humanas se confessam sem querer fazê-lo, através de atos falhos ou de conversas que emendam com outras e que no fim manifestam revelações.

Desse espaço estreito em que te meteram tuas próprias mentiras e, também, com a ajuda das mentiras alheias, Tu podes sair e, fazendo-o, facilitar que outras pessoas também se libertem.

Para que isso não seja algo difícil, porque intencionalmente não há alma que se atreva a desvendar a teia de mentiras em que se mete, o destino faz suas jogadas ardilosas e fala através da boca dos seres humanos, que inadvertidamente se dispõem a manifestar o que verdadeiramente pensam uns dos outros.

Esse cenário poderia ser catastrófico, e em casos isolados o será, porém, como regra geral, há uma onda de libertação em marcha, o alívio que nossa humanidade precisa.

Boa noite de revelações!