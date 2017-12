Das 13h10 de quarta-feira 23-4-14 até 3h55 de quinta-feira 24-4-14, horário de Brasília, a Lua QUARTO MINGUANTE de Aquário está VAZIA

Se queres que o mundo tolere tua presença, então começa Tu por tolerar todas as pessoas que sejam diferentes de ti e, por favor, não penses que o assunto se resolveria por fazer isso uma vez e outra.

Precisas ser persistente na tua tolerância se quiseres colher os frutos desejados. Tolerar não é o mesmo que aturar; tolerar é compreender, tolerar é aceitar, tolerar é tratar com bondade e ternura todas as pessoas.

Persiste nesse caminho e a longo prazo perceberás o quanto tua vida melhorará, o quanto as pessoas te tratarão diferente, pois de ti se irradiará uma influência de congregação. Se persistisses na intolerância, tua influência seria desagregadora, percebes a diferença?

Períodos de Lua VAZIA são ótimas oportunidades para fazer exercícios subjetivos, e a tolerância é, definitivamente, um exercício subjetivo. Experimenta!

Não pretendas, porém, que teu exercício seja bem-sucedido de imediato, planta tuas sementes, sorri mais, sorri com bondade, mas principalmente sorri com sinceridade, a tolerância não rima com hipocrisia.

Toma o período da tarde da quarta-feira para te desvincular do fragor irritante que tomou o mundo, faze teu próprio mundo dentro do mundo, um mundo melhor, mais inofensivo.