17-4-14 – quinta-feira – Das 4h09 até 18h44, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA

Diminui as rotações de tua mente, faze menos exigências, reclama o menos possível, critica nada nem ninguém, tolera, compreende, faze a gentileza de dar passagem a tudo e a todos, evita impor teus desejos e abandona toda urgência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim Tu te tornarás um dos focos irradiadores de paz que equilibrará este momento tenso de nossa humanidade.

Essa atitude contrariará a onda dominante, por isso, não funcionaria automaticamente, Tu precisas invocá-la e te esforçar para estabilizá-la em tua consciência e, também, permanecer vigilante para que não decaia. Ao menor sinal de perturbação, torna ao teu lugar pacífico, inofensivo.

Nem sequer critiques os que distribuem ofensas por aí, não merecem tua atenção, são tolos e tolas que não sabem o que fazem. Toma para ti a função de equilibrar esse jogo, mas em puro anonimato, sem fazer alarde de teu esforço, para não atraíres atenção indesejada.

Se te sentires na obrigação de intervir nalguma briga para que as pessoas se entendam, faze isso com muito cuidado, faze isso com a alma desapegada dos resultados, se não der certo tua intervenção, te retira com cara de panorama, como se nunca tivesses estado aí.

Há elevação disponível, decide por ela.