15-4-14 – terça-feira – Das 4h42 até 13h20, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Libra está VAZIA

Te cuida, evita entrar na voragem do mau humor, te cuida para não te deixar levar pela onda de irritação que circula despudoradamente pela mente de nossa humanidade, habituada a compartilhar com generosidade seu mal-estar enquanto é tímida quando o assunto é compartilhar sentimentos elevados.

Te cuida para repousar tua mente em assuntos que provoquem regozijo não apenas a ti em particular, mas que irradiem uma boa influência às pessoas próximas e às distantes também.

Talvez não possas te isolar, talvez tenhas de continuar cumprindo tuas obrigações como se o momento fosse normal, que não é; então não te preocupes em fazer acontecer nada, flui junto com a realidade driblando da melhor forma possível as agressões e ofensas que os humanos provocam quando estão desorientados e, ao mesmo tempo, tendo de fazer posse de que estão no domínio. Não estão! Estão completamente descontrolados.

Te cuida para que este período não contamine o que virá depois e, assim, teu dia continue com o frescor de quem acaba de despertar de um repousante período de sono.