Das 14h12 de sábado 12-4-14 até 5h33 de domingo 13-4-14, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA

Sossega, vai ter baile suficiente durante toda a semana que vem e mais um pouco além dessa também.

Sossega, tua inquietação não é boa orientadora para este momento, melhor tomar um calmante, se for o caso, ou utilizar a própria mente que te inquieta para te aquietar. Não sabes que isso é possível? Pois é! Tu podes pensar o que quiseres e não o que tua mente desejar.

Sossega, evita fazer comentário ácidos, criticar ou levantar questionamentos contraproducentes, o sossego que precisas depende de não apertar nenhum gatilho que coloque em marcha discórdias latentes, que se transformariam em brigas fortes de imediato.

Sossega, se precisas te divertir e equilibrar o estresse dos dias anteriores, então escolhe te encontrar com pessoas calmas, com as quais seja possível fazer um programa saudável.

Sossega, na semana que vem haverá necessidade de que tua presença esteja em boa forma, com boa disposição. Sinais de ressaca embotariam tua mente e não conseguirias responder aos acontecimentos com a rapidez requerida.

Sossega.