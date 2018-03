20-9-11 – terça-feira – Das 13h35 até 15h55, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Gêmeos está VAZIA.

A sensação de vazio que sobrevém no meio de um dia aparentemente normal não precisa ser preenchida com melancolia, como se você tivesse perdido seu fio de vida para sempre.

Essa sensação de vazio é proporcional à necessidade de estabelecer um contato mais íntimo e sistemático com a espiritualidade, porém, tendo o cuidado de não ancorar esse relacionamento no ato de fazer pedidos ou de elevar lamentos ao céu. Essas práticas afastariam você da espiritualidade.

Aproximar-se da espiritualidade significa evocar alegria do fundo do coração, contentamento por tudo que se experimenta, inclusive pelos aparentes males, confiando de que mesmo esses são a representação do que necessitamos experimentar para continuar avançando na direção do bem-estar sempre sonhado e tão pouco praticado.

Os males são aparentes, pois aguardam que nós os redimamos através de sincero perdão e, assim, nos libertemos e ao nos libertar libertarmos também inúmeras pessoas, conhecidas e desconhecidas.

Próximo boletim será publicado às 15h55 de 20/9/11