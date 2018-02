24-2-14 – segunda-feira – Das 6h25 até 10h50, horário de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA

Começa a “semana útil” declarando sumariamente que tua ansiedade não deve falar mais alto, coloca ela de castigo num canto escuro de tua mente, afinal, tanto ela te castigou que merece agora levar o troco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, sem ansiedade e com a mente aberta ao que der e vier, faze tudo com calma, como se tivesses todo o tempo do mundo, como se não experimentasses nenhuma limitação, age como quem verdadeiramente és, um ser infinito, com toda a eternidade disponível.

Talvez tenhas uma ponta de rancor em teu peito, porque ouviste que falaram mal de ti. Da próxima vez, pede para te incluírem na roda em que se digam coisas ruins de ti, afinal, Tu sabes coisas terríveis ao teu respeito!

Se não pensasses mal de ti, seria impossível te atingirem quando falam mal de ti.

Te liberta, nada te pressiona a não ser tua própria mente.

Ordena-lhe que se cale!