7-2-14 – sexta-feira – Das 2h49 até 16h44, horário de verão de Brasília, a Lua QUARTO CRESCENTE de Touro está VAZIA

É sexta-feira, as crianças estão na escola novamente, Tu alma é pressionada interna e externamente para que produza e prospere, mas agora é Lua VAZIA e Mercúrio iniciou sua retrogradação e assim continuará até 28 de fevereiro. Paciência!

Se quiseres mesmo prosperar e que tudo corra bem, agrega paz e bem-estar ao mundo com tua presença, faze com que teus desorientados semelhantes encontrem em tua alma o refúgio e o refresco que não conseguem encontrar em suas tarefas habituais, porém, faze isso sem alarde, sem chamar a atenção.

Contudo, se não conseguires te elevar acima da desorientação que começa a reinar, então te volta para as imagens mentais que consigam te conduzir a um estado de maior calma, te lembra dos momentos em que estavas em férias, feliz, sem horários, em estado de total regozijo contigo mesmo e com as pessoas.

Essa máquina de moer consciências que é nossa civilização produtiva não tem absolutamente nada para te oferecer neste momento, só tirará de você, sem te dar nada em troca. E Tu, com a alma tomada por um mal humor infernal, ainda por cima contribuirás para quebrar máquinas e travar computadores. Ninguém merece!

Um dia as empresas e países concordarão em que a semana útil, a produtiva, não pode ser determinada arbitrariamente, com horários fixos de trabalho e descanso, pois esses precisam ser modificados de acordo com ritmos mais elevados, o astrológico entre esses.