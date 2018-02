Das 21h14 de terça-feira 4-2-14 até 7h47 de quarta-feira 5-2-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Áries está VAZIA

Uma boa noite de sono é tudo que tua alma precisa!

E se por ventura não for fácil pegar no sono, utiliza tudo que estiver ao teu alcance para evitar que tua mente divague em preocupações tolas, dialogando e se envolvendo em conflitos virtuais com personagens que não existem, pois esses podem até ter suporte na realidade, mas os que estão interiorizados em ti são construções da fantasia.

Uma boa noite de sono evitará que essas preocupações se arraiguem.

De manhã, aguarda o final deste período para começar bem teu dia.