Das 14h35 de domingo 2-2-14 até 2h55 de segunda-feira 3-2-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA

Ainda sabes muito pouco do Universo e já queres ter a última palavra? Essa, te digo, não te será revelada enquanto essa ansiedade tola continuar incorporada em ti. O frenesi de chegar a uma conclusão sem desfrutar a paisagem do caminho é a mais tola e estéril das manias. É o gozo que acontece quando sequer as preliminares começaram.

Desfruta a continuidade do presente, nem ingresses na análise do paradoxo que seria o momento presente, que nunca poderias agarrar, porque te escapa para o passado ou para o futuro. Desfruta sua continuidade, isso sim, porque está aí disponível.

Renuncia a pretender a última palavra, continua vivendo sem preocupações vãs.

Termina bem teu domingo sem atormentar ninguém e te prepara para uma semana movimentada e produtiva.