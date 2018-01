Das 14h45 de sexta-feira 31-1-14 até 1h45 de sábado 1-2-14, horário de verão de Brasília, a Lua NOVA de Aquário está VAZIA. No mesmo período, Vênus retoma progradação.

Já se foi o primeiro de 12 meses de 2014, restam 11 para te aproximares de realizar as esperanças que ao futuro lançaste por ocasião do réveillon. Como andam as coisas?

Pergunta a tua própria alma a respeito desse andamento, mas rejeita a angústia, esse visita incômoda que insiste em permanecer na sala apesar de todos os sinais que lhe dás para que se toque e vá embora. Angústia não vá embora sozinha, é necessário dispensá-la de forma clara e inequívoca.

Para isso, contabiliza de forma sincera o que fizeste e o que não fizeste para que o período anual renda com as conquistas que pretendes.

Porém, faze isso com a alma descansada e desencanada, sem pressa, sem a idéia de que o tempo te escorre por entre os dedos e não podes fazer nada a respeito.

Tu fazes o que podes, e se ainda nem isso consegues, bom, então te empenha um pouco mais, mas de novo, dispensa a angústia.

Te organiza para que todo período de Lua VAZIA te sirva ao objetivo de dispensar a angústia.