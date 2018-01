Das 14h47 de quarta-feira 29-1-14 até 2h33 de quinta-feira 30-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está VAZIA

A despreocupação é uma necessidade diária, tanto mais frequente quanto estressante seja tua vida, o que, evidentemente, tem mais probabilidade de acontecer nas cidades do que em povoados pequenos.

Porém, essa é uma regra que pode ser revista, pois o estresse é todo mental, Tu podes estar só e mesmo assim te estressares com os fantasmas que te assombram interiormente. Ou também pode acontecer como reza o ditado: “povoado pequeno, inferno grande”.

De todo modo, há fatores nas grandes cidades que incentivam o estresse, o barulho, a falta de cuidado das pessoas com seus semelhantes, a poluição visual e por aí vai uma lista infindável de fatores estressantes.

Por isso a necessidade cotidiana da despreocupação, um exercício que Tu deverias desempenhar com absoluto despudor, contrariando as regras da normalidade, que afirmam que quanto mais preocupada e estressada estiver tua alma, mais parecerá uma adulta envolvida com o jogo do progresso. Falácia total!

Te converte numa alma despreocupada, leve e alegre e verás o quanto progrides!

Cada período de Lua VAZIA é uma nova oportunidade para praticares a despreocupação, exercício que hás de começar a definir como uma arte sagrada que te brinda com a chance de te reconectares com a Vida de tua vida.