Das 11h55 de sábado 25-1-14 até 1h13 de domingo 26-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua QUARTO MINGUANTE de Escorpião está VAZIA

Busca o descanso com plena certeza de merecê-lo, mas também com a plena convicção de que teus semelhantes também o buscam e merecem.

Partindo desse princípio, terás mais cuidado para que teu divertimento não seja construído sobre o sofrimento alheio, mas, pelo contrário, o teu facilitará o das outras pessoas também.

Descansar é essencial, é necessário aliviar tensões, recuperar-se do estresse que as discordâncias e tarefas desagradáveis provocam, essas condições não hão de encontrar em tua alma um refúgio, mas serem constante e sistematicamente exorcizadas e anuladas para que o rio da vida as leve embora e as purifique, tornando-as inócuas.

Tens neste período uma conjunção de fatores muito propícia ao teu descanso e divertimento, que outra obrigação maior do que essa haveria?

Afinal, se Tu estás bem, se tua alma está descansada e leve, quantas outras pessoas se beneficiariam com isso?