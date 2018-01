Das 23h47 de sexta-feira 3-1-14 até 14h58 de sábado 4-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Aquário está VAZIA

Se você estiver voltando do feriado de réveillon para casa, redobre cuidados no caminho, as coisas estão confusas e seguem a inércia agressiva que uma celebração mal feita criou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A coisa não está fácil para ninguém, portanto, de nada adianta você piorar o cenário com queixumes fora de hora e lugar.

Descanse, se despreocupe, isso é o melhor que você pode fazer para contribuir com algo benéfico ao mundo, fazendo de sua presença um foco irradiador de boas vibrações.

Nunca é tarde nem tampouco nunca é fora da hora descansar e se despreocupar, talvez este período ensine que você não precisa nunca fazer grandes gastos para descansar, que esse estado de ânimo acontece em primeiro lugar no íntimo da mente, independente de em que lugar se encontrar.