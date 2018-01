2-1-14 – quinta-feira – Das 9h12 até 15h03, horário de verão de Brasília, a Lua NOVA de Capricórnio está VAZIA

Já deu para perceber o quão perigoso é cutucar a cobra com vara curta? Já deu para perceber que o mar não está para peixes? Já deu para perceber que as coisas não estão fáceis entre as pessoas, e que a maioria delas reage com violência diante dos acontecimentos?

Pois é! Então aproveita este período para te retirares do barulho social e meditares com serenidade na Vida de tua vida, na Glória de tua alma.

Este não é um período propício para pegar estrada, por exemplo, é melhor evitar quaisquer condições que provoquem perigo.

Descansa, é o melhor que podes fazer com um período como este.