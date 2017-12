Das 9h37 de segunda-feira 30-12-13 até 16h02 de terça-feira 31-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA. No mesmo período, Marte em quadratura com Plutão, Mercúrio em conjunção com Plutão e quadratura com Marte.

Um longo período para ser tratado com cuidados redobrados, com prudência que beire o excesso, pois a atmosfera é pesada, tendendo a promover situações violentas.

Mais do que nunca você precisará do bom humor e leveza que só a presença de espírito seria capaz de fornecer.

Diante das adversidades, diante do bloqueio e distorção de seus planos, redobre o bom humor, faça o possível e impossível para se desconectar do estado de ânimo irritado e agressivo que paira sobre o grosso das pessoas e, principalmente, que encontra nas pessoas grossas o meio de se manifestar e promover o que de pior poderia acontecer.

Um aviso gentil e prudente para as pessoas que estejam trabalhando na arrumação e organização de festas, redobrem o cuidado ao montar cenários que recebam muitas pessoas, se interessem mais do que nunca pela preservação da vida humana, as coisas estão realmente muito instáveis e propensas a acidentes neste momento.