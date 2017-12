29-12-13 – domingo – Das 11h55 até 15h38, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA

Se a tua alma tiver se comprometido a estar presente em almoços, sejam esses familiares ou não, trata tudo e todos com extrema gentileza e com a alma leve e alegre para contra-arrestar o veneno dos ressentimentos que circula à solta por aí.

Em todas as famílias há pessoas venenosas que aguardam por uma brecha para instilar suas peçonhas; trata elas com indiferença, mas sem agredi-las nem ironizá-las, melhor tratá-las com piedade, elas mesmas são seus piores castigos, não precisas te ocupar com isso.

No mais, passa o tempo com alegria e despreocupação.