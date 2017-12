27-12-13 – sexta-feira – Das 9h01 até 11h59, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA

Uma bela manhã de verão para você fazer nada!

Se por ventura você for iniciar uma viagem, empreenda-a com mais atenção do que o normal e, principalmente, com a alma leve, nunca se irritando pelo que considerar ameaças ou intimidações feitas por outras pessoas.

Nunca se esqueça que durante as Luas VAZIAS as pessoas andam desorientadas e obrigadas a ouvirem suas vozes interiores, e isso não é algo que se possa desempenhar com leveza quando anteriormente não houve treinamento.

Que treinamento seria esse? Nada além de valorizar a vida subjetiva, de considerá-la tão real quanto a realidade perceptível pelos cinco sentidos físicos.